StarCraft 2: Blizzard ferma lo sviluppo di nuovi contenuti a pagamento

A distanza di dieci anni dalla pubblicazione di Wings of Liberty, Blizzard Entertainment ha annunciato che cesserà lo sviluppo di nuovi contenuti a pagamento per StarCraft 2.

Attraverso un post sul blog ufficiale, la Casa di Irvine ha fatto sapere che non realizzerà più Commander e War Chest, tuttavia continuerà a supportare il gioco con le opportune patch di bilanciamento e di correzione bug. Blizzard ha inoltre rinnovato la partnership con i circuiti professionali ESL Gaming e GSL, dunque anche la scena competitiva professionale continuerà a essere supportata.

Blizzard spiega che questo permetterà al team di avere più tempo e risorse per concentrarsi sugli altri progetti, alcuni dei quali legati comunque all’universo di StarCraft. È quindi possibile che la compagnia abbia messo in cantiere un possibile sequel del celebre strategico in tempo reale, ma ovviamente si tratta di una mera speculazione.

