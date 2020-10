Destiny 2: l'aggiornamento next-gen arriverà a dicembre

Sebbene Destiny 2, e l’imminente espansione Oltre la Luce, sia immediatamente giocabile su PS5 e Xbox Series X/S al lancio delle console tramite la retrocompatibilità, l’aggiornamento che sfrutta l’hardware delle console next-gen sarà disponibile qualche settimana più tardi.

Bungie ha infatti reso noto che l’update gratuito sarà disponibile a partire dall’8 dicembre. Questo update permetterà al gioco di girare in 4K e 60fps su PS5 e Xbox Series X, mentre su Series S girerà a 1080p e 60fps. Nell’aggiornamento sarà inclusa la possibilità di modificare il Field of View in una maniera simile a quanto già possibile su PC, un’ottimizzazione dei tempi di caricamento in modo da sfruttare gli SSD delle console, e il multiplayer cross-play di tipo cross-generazionale.

Vi ricordiamo, infine, che Destiny 2: Oltre la Luce sarà disponibile dal prossimo 10 novembre.

