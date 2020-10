Atelier Ryza 2: ecco la data di uscita occidentale

La divisione europea di Koei Tecmo ha annunciato la data di uscita occidentale di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fair.

In questo nuovo capitolo del JRPG targato GUST Studios, Ryza non si ricongiunge solo con i personaggi preferiti dai fan come Lent Marslink e Tao Mongarten, ma incontra anche una serie di nuovi personaggi che l’aiuteranno durante la sua avventura. All’interno dell’Academy District café, Ryza incontra una giovane donna di nome Zephine Baudouin. Zephine gestisce la bacheca delle richieste all’interno del bar, e la bacheca diventa una parte fondamentale degli exploit quotidiani di Ryza – viene utilizzata dai cittadini della Royal Capital per pubblicare lavori che vanno dalla consegna di materiali alla sconfitta di mostri – e mentre Ryza completa questi compiti, sarà ricompensata con denaro, materiali e persino punti abilità. Altri personaggi intriganti all’interno della capitale reale includono il talentuoso fabbro e incisore, Dennis Holland; negoziante ed ex conoscente dell’isola di Kurken, Romy Vogel; e la contadina Cassandra Cappelli, il cui padre possiede un’estesa quantità di terra fertile all’interno del distretto agricolo della Royal Capital.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy sarà disponibile a partire dal 29 gennaio 2021 nei formati per PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Inoltre, i fan potranno mettere le mani su una Limited Edition disponibile esclusivamente tramite lo store di Koei Tecmo che include un art book, un poster di stoffa deluxe, un mini ciondolo acrilico, file folders trasparenti giapponesi e un costume DLC esclusivo, oltre naturalmente a una copia del gioco.