Total War: Warhammer II, il DLC dei Wood Elves arriverà a dicembre

Annunciato inizialmente in luglio, sembra che ci sarà da aspettare ancora un po’ prima che il DLC dei Wood Elves possa arrivare su Total War: Warhammer II. Ad annunciare le tempistiche di arrivo di questa nuova fazione sul’acclamato strategico di Creative Assembly è stato proprio un esponente dello studio, che ha dato la notizia tramite un post su Reddit. Al solito, sembra le precauzioni dovute alla pandemia di covid abbiano avuto un ruolo non indifferente nel lungo tempo richiesto dai lavori: “la situazione di lavoro da casa ci ha reso difficile fornirvi aggiornamenti frequenti. Però, possiamo confermare che il DLC [dei Wood Elves] sarà rilasciato a dicembre, e che confermeremo una data più precisa quando saremo più vicini.”

Ricordiamo che, come parte delle celebrazioni per il 60° compleanno di SEGA, Total War: Warhammer II è attualmente in sconto su Steam.