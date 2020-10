Noita: il roguelite dove ogni pixel è simulato esce dall'Early Access

Come annunciato meno di un mese fa, Noita ha lasciato il programma Early Access ed è ora alla sua versione 1.0. In questo particolare roguelite dove ogni pixel è simulato e non una fredda e immobile parte dello scenario, interpretiamo un mago che dovrà combinare vari tipi di incantesimi per riuscire a farsi strada nelle profondità del sottosuolo. Il tutto possibilmente cercando di non farsi saltare in aria o in ogni modo morire orribilmente, cosa che come possiamo vedere dal trailer di lancio non è proprio semplicissima.

Noita è sviluppato dalle stesse menti che ci hanno creato apprezzati titoli come The Swapper e Baba is You, ed è attualmente disponibile su Steam, GOG.com e itch.io. Il gioco godrà anche di uno sconto di lancio del 20%.