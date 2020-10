Grounded supporterà 4K e 60 fps su Xbox Series X

Su le mani: quanti, pensando a Obsidian, avrebbero mai scommesso che la compagnia un giorno avrebbe sviluppato un survival sandbox? E invece Grounded sembra si sia rivelato proprio una scelta azzeccata, visto il successo riscosso dal titolo nelle settimane seguenti il suo lancio in Accesso Anticipato – un successo tale che il team di sviluppo ha voluto celebrarlo a modo tutto suo. L’ultimo aggiornamento per il gioco di Santa Ana riguarda però questioni tecniche, e per essere precisi il passaggio alla nuova generazione di console. Stando all’ultimo post su Xbox Wire, sembra infatti che Obsidian punterà a far si che il titolo mantenga un framerate stabile a 60 fps su entrambe le nuove console Microsoft. In particolare, nel caso della Xbox Series X, lo sviluppatore promette un supporto pieno a risoluzione 4K e 60 fps.

Risoluzione aumentata e framerate migliore non saranno le uniche novità che arriveranno col passaggio generazionale, che ricordiamo usufruirà del servizio Smart Delivery. Potrete infatti anche aspettarvi una qualità grafica migliorata, tempi di caricamento più brevi e supporto all’HDR. La ricetta giusta per godersi in pieno un enorme ragno che ci ha puntati come delizioso spuntino.