Relicta: il puzzle game è ora disponibile su GOG.com

Ravenscourt e Mighty Polygon hanno annunciato che il loro puzzle game Relicta è ora disponibile su GOG.com, a uno sconto di lancio del 25%. Relicta ci porta a indossare i panni di una scienziata, rimasta bloccata sulla base scientifica lunare Chandra Base in seguito a un esperimento andato a male. Per riuscire a salvarsi, dovrà risolvere una serie di puzzle legati a magnetismo, polarità e gravità. Per l’occasione, Ravenscourt ha anche deciso di rilasciare un lungo video che si addentra nel processo di sviluppo del gioco e narra interessanti dettagli sulla creazione di Chandra Base.

Relicta è disponibile da agosto su Steam, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia; se vi incuriosisce l’idea di un puzzle basato su gravità e magnetismo, potete trovare ulteriori informazioni a proposito del gioco nella nostra recensione.