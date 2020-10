Final Fantasy VII e FFVIII Remastered arriveranno a dicembre su Switch

Square Enix ha annunciato che la collezione di Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII Remastered arriverà presto su Nintendo Switch. Questo Twin Pack sarà disponibile a partire dal 4 dicembre, ed è già preordinabile presso alcuni rivenditori. I due titoli, veri classici che non hanno certo bisogno di presentazione, arriveranno con alcune feature aggiuntive. Per Final Fantasy VII:

Modalità 3x Speed : per giocare a velocità tripla. Alla faccia degli speedrunner.

: per giocare a velocità tripla. Alla faccia degli speedrunner. Nessuno scontro casuale: per chi vuole godersi la storia senza interruzioni. Gli scontri principali saranno ancora presenti.

per chi vuole godersi la storia senza interruzioni. Gli scontri principali saranno ancora presenti. Modalità Battle Enhancement.

Per Final Fantasy VIII Remastered, invece:

Grafica rinnovata.

Battle Assist: permette di avere sempre HP e ATB al massimo, e di utilizzare in ogni momento le Limit Break.

permette di avere sempre HP e ATB al massimo, e di utilizzare in ogni momento le Limit Break. Nessuno scontro casuale : come sopra, pensato per quelli a cui interessa principalmente la storia.

: come sopra, pensato per quelli a cui interessa principalmente la storia. Modalità 3x Speed: perché siamo onesti, Squall potrebbe anche darsela una mossa ogni tanto.

Oltre a queste novità per Nintendo Switch, Square Enix ha anche annuncio che dal 4 dicembre sarà disponibile la versione fisica di Final Fantasy VIII Remastered per PlayStation 4. Di seguito potete ammirare le due box art in tutta la loro gloria.