Age of Empires 3: Definitive Edition ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Così come era successo ai suoi due predecessori, anche il terzo capitolo della saga ha ricevuto lo stesso trattamento: Age of Empires 3: Definitive Edition è ora disponibile. Ricordiamo che questo capitolo della famosa serie di RTS si concentra sul periodo storico seguente all’arrivo di Cristoforo Colombo in America, e introduce meccaniche come ad esempio quella della città madre. Per celebrare il lancio, Forgotten Empires ha anche preparato un trailer di lancio che offre una buona panoramica delle novità introdotte.

Oltre alle migliorie teniche, Age of Empires 3: Definitive Edition include anche due nuove fazioni – gli Svedesi e gli Inca – e nuove sfide singleplayer, come ad esempio le battaglie storiche. L’opera di rivisitazione del titolo di Ensemble Studios si è anche occupata della rappresentazione delle fazioni indigene, lavorando con esponenti di tribù native americane per assicurare la correttezza storica del titolo.