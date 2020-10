Cyberpunk 2077: un fumetto digitale per chi acquista il gioco su GOG

GOG ha da poco rivelato la ricompensa esclusiva per chi acquisterà Cyberpunk 2077 sul negozio digitale di CD Projekt RED. Si tratta di un fumetto digitale di 50 pagine, incentrato su TASHA e MIREK, due scavezzacollo di Night City che vivono alla giornata, alternandosi fra le ruberie e i party a base di braindance. TASHA sogna di diventare una famosa gangster, mentre MIREK desidera una vita più tranquilla; e ben preso le due aspirazioni arriveranno a cozzare.

Il fumetto digitale sarà disponibile sia per chi farà il preorder di Cyberpunk 2077 sia per chi acquisterà il gioco in seguito, ed è una ricompensa esclusiva per GOG.com. Il team che ha creato questo fumetto consiste di:

Testi: Bartosz Sztybor (Narrative Manager presso CD Projekt Red).

(Narrative Manager presso CD Projekt Red). Disegni interni: Filipe Andrade (Old Man Logan, Captain Marvel, Rocket Racoon & Groot) e Alessio Fioriniello (One Hit Wonder).

(Old Man Logan, Captain Marvel, Rocket Racoon & Groot) e (One Hit Wonder). Colori: Roman Titov, Krzysztof Ostrowski.

Lettering: Aditya Bidikar (Isola, John Constantine: Hellblazer).

(Isola, John Constantine: Hellblazer). Cover art: Matías Bergara (Sons of Anarchy, John Constantine: Hellblazer; nominato all’Eisner Award per il suo lavoro su Coda).

Il fumetto sarà disponibile in contemporanea con il lancio di Cyberpunk 2077, il 19 novembre. Ricordiamo che le piattaform di lancio del nuovo gioco di CD Projekt Red saranno PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X e, come confermato nel Night City Wire di ieri sera, anche Google Stadia.