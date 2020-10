Stardew Valley: l'aggiornamento 1.5 porterà con se il coop splitscreen

Ad anni dall’uscita del gioco, sembra che Eric Barone (meglio noto come ConcernedApe) non abbia la minima intenzione di smettere di rendere Stardew Valley sempre più grande. L’aggiornamento 1.5, in lavorazione già da qualche mese, porterà con sè novità interessanti non solo dal punto di vista del contenuto ma anche delle funzionalità. Lo sviluppatore ha infatti annunciato tramite Twitter che in futuro su Stardew Valley sarà disponibile anche il coop splitscreen, e cioè una delle richieste più diffuse all’interno della community dopo l’implementazione del multiplayer, ormai due anni fa.

In un tweet successivo, Eric Barone ha chiarito che il coop splitscreen arriverà su tutte le piattaforme, ma il numero massimo di giocatori potrebbe variare; su PC si arriverà fino a 4 giocatori in contemporanea, ma altre piattaforme (probabilmente il riferimento è al Nintendo Switch) potrebbero non andare oltre due giocatori.