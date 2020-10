Assassin's Creed Valhalla entra in fase gold

A poco meno di un mese di distanza dal lancio, Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Valhalla è entrato in fase gold. L’annuncio è avvenuto tramite i canali social ufficiali; ricordiamo che la fase gold indica quella in cui il lavoro di produzione principale è completato e il gioco inizia a essere stampato sui dischi che poi arriveranno nei negozi. Ovviamente, questo non esclude l’eventualità delle ormai tradizionali patch del day one, ma si tratta comunque di un risultato importante nella fase di sviluppo di un videogioco.

Assassin’s Creed Valhalla arriverà il 10 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X e PlayStation 4, e il 19 novembre su PlayStation 5. Se avete intenzione di giocarci su PC, assicuratevi di dare un’occhiata ai requisiti richiesti; se invece volete saperne di più sul gioco, potete andare a leggere la nostra anteprima.