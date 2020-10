Ottime notizie per i fan dei classici di LucasArts: come annunciato da Tim Schafer stesso nella serata di ieri, Grim Fandango, Full Throttle e Day of the Tentacle arriveranno su Xbox Game Pass a partire dal 29 ottobre. Per tutti e tre i titoli si tratta ovviamente delle versioni Remastered, quindi non dovrete preoccuparvi di problemi di compatibilità o cercarvi un nuovo paio di occhiali perché la risoluzione a 640×480 vi ha bruciato le retine.

Ricordiamo che i tre titoli sono avventure punta e clicca caratterizzate da quella vena di ironia e assurdità tipica delle avventure di quel periodo; per meglio capire cosa intendiamo, il posto migliore per scoprirlo è la nostra recensione di Day of the Tentacle. Se volete mettere nuovamente mano a classici della vostra gioventù, o se volete scorprirli per la prima volta, questa è un’occasione da non perdere.