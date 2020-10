Rainbow Six Siege potrebbe presto arrivare su Xbox Game Pass

L’account Twitter ufficiale del servizio Xbox Game Pass ha pubblicato un’immagine in apparenza criptica che però potrebbe lasciare intendere l’imminente arrivo di Rainbow Six Siege nel catalogo.

L’immagine raffigura dei soldati impegnati ad assediare un castello, mentre sulla fortezza si stagliano ben sei arcobaleni. Basta tradurre in inglese i termini arcobaleno, sei e assedio ed ecco a voi il titolo dello sparatutto competitivo a squadre targato Ubisoft.

Il team social di Microsoft non è nuovo a trovate pubblicitarie simili, basti pensare al cinguettio che preannuncio l’aggiunta di DOOM Eternal all’offerta di Xbox Game Pass, dunque è molto probabile che l’arrivo di Rainbow Six Siege nel catalogo sia ormai dietro l’angolo.

