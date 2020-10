Hunting Simulator 2 è disponibile da oggi su Switch

Nacon ha confezionato il trailer di lancio di Hunting Simulator 2, da oggi disponibile anche su Nintendo Switch.

Dopo essere approdato in estate su PC, PS4 e Xbox One (qui la nostra recensione), il simulatore di caccia è dunque disponibile anche sulla console ibrida della Casa di Kyoto. Il gioco offre molte ore di sfide e di immersione tra la flora e la fauna di alcune delle zone più belle d’Europa e degli Stati Uniti. Ci sono oltre 33 specie animali da trovare in Hunting Simulator 2 e l’intelligenza artificiale per ogni specie è stata significativamente sviluppata per ricreare i loro comportamenti unici e realistici.

I cacciatori possono anche scegliere ogni pezzo del loro equipaggiamento tra oltre 70 armi e accessori, così come 90 capi di abbigliamento ufficiale fedelmente ricreati dalle migliori marche sportive specializzate.