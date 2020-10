Sword Art Online: Alicization Lycoris, disponibile la demo su console

Bandai Namco ha appena reso disponibile la demo di Sword Art Online: Alicization Lycoris su console, dunque su PS4 e Xbox One.

Grazie a questa versione di prova, gli interessati potranno giocare gratuitamente al Primo Capitolo del gioco fino alla missione “Lezioni Extracurricolari”.

Il publisher fa sapere che alla fine della demo sarà possibile acquistare il gioco completo e continuare l’avventura dall’esatto punto in cui è stata interrotta, questo perché i progressi della versione di prova verranno trasferiti in quella completa.

