PlayStation 5: la ventola verrà ottimizzata tramite firmware

In una recente intervista concessa ai taccuini di 4gamer (e tradotta dagli utenti di ResetEra), Yasuhiro Ootori di Sony ha precisato che l’utilizzo della ventola di PlayStation 5 verrà ottimizzato in futuro tramite appositi aggiornamenti firmware.

L’ingegnere della compagnia giapponese ha spiegato che Sony raccoglierà i dati provenienti dai tre diversi sensori di temperatura presenti sulla scheda madre della console, in questo modo sarà possibile comprendere il comportamento del dispositibo sulla base dei giochi che verranno fatti girare sulla piattaforma e in relazione alle varie condizioni di lavoro dell’hardware, e infine valutare quale sarà lo stress termico effettivo a cui verrà sottoposta la console.

Ciò significa che il team di ingegneri di Sony potrà modificare il funzionamento della ventola di PlayStation 5 sulla base dei dati raccolti, andando dunque a ritoccare i diversi parametri tramite appositi aggiornamenti mirati. In teoria, quindi, Sony potrebbe far sì che la ventola operi a velocità più elevate o ridotte in futuro.

