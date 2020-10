GRIME torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay

Lo studio indipendente Clover Bite ha confezionato e pubblicato un nuovo video di gameplay di GRIME, intrigante action platform che fonde le dinamiche tipiche dei metroidvania con i combattimenti e lo sviluppo del personaggio dei titoli di stampo soulslike.

Nella panoramica del gameplay che trovate qui in alto, gli sviluppatori illustrano la dinamica principale su cui si basa gran parte del sistema di gioco di GRIME. Il protagonista, infatti, ha un buco nero al posto della testa con il quale può risucchiare i nemici storditi e assorbire così nuove abilità. Il buco nero può però essere usato anche per rispedire i proiettili al mittente, o per risolvere alcuni puzzle ambientali, previa acquisizione delle apposite capacità speciali.

GRIME sarà disponibile su PC tramite Steam nel corso del 2021, tuttavia uscirà anche su altre piattaforme non ancora specificate.