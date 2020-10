GONNER2: annunciata la data di uscita ufficiale

Il publisher Raw Fury e gli sviluppatori di Art in Heart hanno annunciato la data di uscita ufficiale di GONNER2, seconda incarnazione del bizzarro e coloratissimo action platform di stampo roguelite.

GONNER2 ci mette nuovamente nei panni del simpatico Ikk, ancora una una volta impegnato ad aiutare la Morte mentre una misteriosa presenza si è impadronita della sua tana.

Come qualsiasi buon titolo che strizza l’occhio ai roguelite, anche in questo caso siamo al cospetto di un gioco con generazione procedurale dei livelli, numerosissimi potenziamenti e armi su cui mettere le mani, e tanti nemici da abbattere.

GONNER2 sarà disponibile dal 22 ottobre prossimo su PC, Xbox One e Nintendo Switch. Da notare che il gioco farà parte sin dal lancio del catalogo del servizio Xbox Game Pass.