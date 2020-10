Cyberpunk 2077 arriverà su GeForce Now al lancio

Se avete paura che il vostro PC non vi permetta di godervi Cyberpunk 2077 in tutta la sua gloria al sapore di cromo e neon, Nvidia sta per offrirvi un metodo rapido ed indolore (per il portafoglio) di rimediare alla cosa. L’ultimo video di presentazione di GeForce Now, il servizio di streaming del colosso di Santa Clara, ha infatti rivelato che il gioco di CD Projekt RED ne sarà parte fin dal giorno del lancio.

Ricordiamo che GeForce Now funziona diversamente da altri servizi di streaming, perché richiede di aver già acquistato il gioco in questione da altri negozi digitali abilitati, come ad esempio Steam. Di contro, però, il costo è molto inferiore: GeForce Now può essere provato gratuitamente, anche se questa opzione limita il tempo di gioco ad appena un’ora giornaliera e non include il Ray Tracing.

GeForce Now va quindi ad aggiungersi a Google Stadia fra i servizi di streaming sui quali il gioco sarà disponibile al lancio, il 19 novembre.