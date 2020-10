Granblue Fantasy: Versus, Cagliostro sarà il prossimo personaggio

Continua la ridda di personaggi che vanno ad aggiungersi a Granblue Fantasy: Versus: dopo Belial, è arrivato il turno di Cagliostro, che scenderà sul ring il 20 ottobre. Se il nome vi va venire in mente un canuto alchimista, avete ragione a metà; la new entry è infatti sì un’alchimista, ma è anche tanto giovane quanto irriverente. E, ovviamente, con a sua disposizione un arsenale di mosse da non sottovalutare.

Allo stesso modo di Belial, anche Cagliostro fa parte del Character Pass 2, disponibile al prezzo di 34,99€ e che includerà un totale di sei personaggi. Il trailer di Cagliostro ha anche rivelato chi sarà la prossima combattente a unirsi al roster, e cioè Yuel, in arrivo verso la fine di dicembre.