Bungie manda un Cease&Desist a PerfectAim

Che le software house si diano da fare per implementare sistemi anticheat sempre più raffinati all’interno dei loro giochi è comune; che decidano di passare alle maniere forti contro i produttori di videogiochi, invece, un po’ meno. Bungie però deve averne evidentemente avute piene le scatole, visto che ha incaricato i suoi avvocati di scrivere e inviare un Cease&Desist a PerfectAim, noto sito che produce e distribuisce cheat di vario tipo, e su cui abbonda il contenuto riservato a Destiny 2. Ricordiamo che il Cease&Desist è sostanzialmente l’ultimo avvertimento prima del passaggio a una vera e propria azione legale, quindi certo non una cosa da prendere con leggerezza.

La notizia è stata riportata sul sito e rilanciata su reddit; PerfectAim non ha voluto commentare sulla legittimità o meno dell’ingiunzione di Bungie, preferendo però in misura precauzionale cessare la produzione e distribuzione di cheat per i giochi di Bungie. Ottime notizie per chi predilige l’aspetto PvP di Destiny, ma occhio: ora avrete meno scuse a disposizione.