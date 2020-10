Watch Dogs: Legion punta al 4K e 30 fps su PS5 e Xbox Series X

Più le console next gen si avvicinano, più cresce la curiosità su quali novità porteranno effettivamente a livello prestazionale. È anche per questo motivo che, nel corso di un’AMA su Reddit con il Live Producer di Watch Dogs: Legion Lathieeshe Thillainathan, un utente non ha esitato a chiedere cosa i giocatori potranno effettivamente aspettarsi. La risposta è stata concisa e dritta al punto: 4K, 30 fps e Ray Tracing, sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X. Purtroppo, Thillainathan non ha fatto menzione dell’eventuale presenza di una performance mode che permetta di godersi un framerate più alto a scapito del dettaglio grafico, anche se visto come altri giochi già la implementano, non è da escludere. Allo stesso modo, non è stata fatta menzione delle prestazione su Xbox Series S.

Di sicuro, queste informazioni coincidono con ciò che già siamo venuti a sapere controllando i requisiti hardware per PC di Watch Dogs: Legion, e cioè che se vogliamo goderci la Londra distopica al massimo del dettaglio servirà un’armamentario non indifferente.