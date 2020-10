DiRT 5 si mostra su Xbox Series X con un nuovo trailer

Dopo il passaggio sulla sorella minore, non poteva mancare un video di gameplay di DiRT 5 che mettesse in mostra il rally di Codemasters su Xbox Series X, e la piena capacità della next gen. Sull’ammiraglia di casa Microsoft, infatti, DiRT 5 potrà godere di una raffinata grafica in 4K (nella modalità dedicata al dettaglio) e di un frame rate fino a 120 fps (nella modalità performance, quindi a scapito del dettaglio). Ma bando alle ciancie, è il momento di lasciar parlare i motori.

DiRT 5 ci porterà a competere in giro per il mondo, con rally ambientati in Cina, negli Stati Uniti, in Norvegia e anche in Italia. Il gioco inoltre metterà a nostra disposizione anche un interessante editor che ci permetterà di creare il circuito dei nostri sogni (entro limiti ragionevoli). DiRT 5 sarà disponibile a partire dal 6 novembre, e al momento del lancio su Xbox Series X, Series S e PlayStation 5; ricordiamo che il gioco usufruirà del passaggio di generazione gratuito, sia tramite Smart Delivery che su console Sony. Infine, una versione Google Stadia è prevista per il 2021.