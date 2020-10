NBA 2K21: arrivano le pubblicità non interrompibili

Sembra che il lupo perda il pelo ma non il vizio: già presenti nel suo predecessore NBA 2K20, sembra che le pubblicità non interrompibili siano arrivate anche su NBA 2K21. Segnalata inizialmente su Reddit, la cosa è poi stata confermata da Stevivor, che ha riscontrato come queste pubblicità appaiano su tutte le piattaforme. Questi spot non richiesti – come ad esempio quello dell’Oculus Quest 2 menzionato nel sopracitato articolo – partono durante i caricamenti del gioco, ma che non pensiate che avere una SSD NVMe nuova fiammante possa salvarvi: gli stacchi pubblicitari, infatti, dureranno fino alla loro conclusione.

2K è spesso finita sotto il fuoco incrociato a causa delle sue politiche in termini sia di microtransazioni che, più ampiamente, di monetizzazione dei videogiochi. In questo caso, la questione è doppiamente spinosa considerato che NBA 2K21 è un gioco al prezzo base di 59,99€, e che non include nemmeno il passaggio di generazione gratuito, per il quale è richiesto l’acquisto della Mamba Forever Edition.