Rainbow Six Siege arriverà presto su Xbox Game Pass

No, non state soffrendo di un improvviso quanto bizzarro caso di deja vu: avevamo effettivamente riportato una notizia simile nella mattinata di oggi, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: Rainbow Six Siege arriverà su Xbox Game Pass a partire dal 22 ottobre. Anche se non specificato direttamente all’interno dell’annuncio, sembra che la versione che arriverà sul servizio di Microsoft non includerà gli operatori aggiunti in seguito al lancio (fra cui, ricordiamo, c’è anche Sam Fisher). Le pro tip in coda, infatti, suggeriscono di utilizzare l’iscrizione al servizio per ottenere uno sconto del 10% sugli acquisti ingame – incluso il pass dello Year 5.

Ricordiamo che Rainbow Six Siege è un gioco competitivo multiplayer ispirato alla leggendaria serie di sparatutto tattici; dopo un lancio un po’ stentato, il titolo di Ubisoft Montreal si è presto rimesso in carreggiata ed è uno degli sparatutto online più giocati al momento.