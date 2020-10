Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 perde la senior narrative designer

Un’altra tegola si abbatte sullo sviluppo di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ora che Cara Ellison, senior narrative designer in quel di Hardsuit Labs, ha abbandonato il progetto.

La conferma è stata data direttamente da un portavoce di Paradox Interactive sulle colonne di PC Gamer. Qui leggiamo che Cara Ellison avrebbe dato le dimissioni di sua spontanea volontà. Sappiamo, inoltre, che la Ellison è stata recentemente assunta tra le fila di League of Geeks, lo studio indipendente che diede i natali al board game digitale Armello, dove ricoprirà ancora una volta il ruolo di narrative designer.

Tale defezione arriva a due mesi esatti dalla cacciata del creative director Ka’ai Cluney e dell lead narrative designer Brian Mitsoda, rimossi dai loro incarichi lo scorso agosto.

