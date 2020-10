Call of Duty: Black Ops Cold War, l'open beta è stata estesa

Dato l’enorme successo dell’open beta di Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision e Treyarch hanno deciso di estendere la durata della sessione di prova multiplayer.

L’annuncio è arrivato tramite un messaggio diffuso via Twitter, dove si legge che i server dell’open beta resteranno aperti su tutte le piattaforme fino alle 19:00 di oggi.

La beta è attualmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One, dove è possibile dilettarsi in diverse modalità di gioco multiplayer, tra cui Uccisione Confermata, Team Deathmatch e Scorta VIP.

