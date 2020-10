XIII: la versione per Switch del remake è stata rinviata al 2021

Nel pubblicare un nuovo trailer dedicato alle armi di XIII, Microids e PlayMagic hanno fatto sapere che la versione per Nintendo Switch di questo remake è stata rinviata al prossimo anno.

Laddove il gioco approderà il 10 novembre su PC, PS4 e Xbox One, i possessori della console ibrida della Casa di Kyoto dovranno attendere il 2021 per mettere le mani sul remake di XIII.

Per quanto riguarda il filmato pubblicato nelle scorse ore, invece, questo ci illustra l’arsenale a disposizione dell’agente XIII, dalla rumorosa 44 Magnum, all’affidabile M16, passando per armi più leggere che consentono di agire in silenzio e nell’ombra, come la 9mm con silenziatore, coltelli da lancio, la balestra o anche una fiocina.