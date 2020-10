Monkey Island Anthology è la raccolta definitiva della serie

Limited Run Games, in collaborazione con LucasFilm, ha svelato la Monkey Island Anthology, una succosissima raccolta che include tutti i videogiochi della serie di avventure grafiche ideata da Ron Gilbert.

Si tratta di un’edizione davvero ricca di contenuti che un vero appassionato della saga non dovrebbe lasciarsi sfuggire per nulla al mondo. La confezione include ben cinque giochi (The Secret of Monkey Island, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, The Curse of Monkey Island, Fuga da Monkey Island e Tales of Monkey Island), tutti racchiusi in un’apposita chiavetta USB griffata LucasFilm. Ma non è finita qui perché la Monkey Island Anthology include anche:

un preziosissimo certificato di autenticità firmato da Ron Gilbert in persona;

la replica del biglietto per il parco Big Whoop;

un poster con l’insulto definitivo;

un volume dedicato al dietro le quinte;

un set di spille raffiguranti l’evoluzione di Guybrush nel corso degli anni;

una statua in resina di Guybrush Threepwood;

uno shadowbook multistrato;

il mitologico dischetto 22.

Il pacchetto realizzato in occasione del trentesimo anniversario della serie sarà venduto al prezzo di 159,99 dollari a partire dal prossimo 30 ottobre, esclusivamente sul sito di Limited Run Games.