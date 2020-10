Pacer ha una nuova data di uscita

Avrebbe dovuto vedere la luce un mese fa, tuttavia un rinvio dell’ultimo minuto ha fatto slittare la release. Ora Pacer ha finalmente una nuova data di uscita e, salvo ulteriori contrattempi, dovrebbe approdare su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 29 ottobre.

Il successore spirituale di WipEout, peraltro sviluppato da un team formato da alcuni ex di Psygnosis (o Studio Liverpool che dir si voglia), porterà in dote ben quattordici tracciati e cinque tipologie di veicoli, tutte personalizzabili. Non mancherà un vasto arsenale di armi per eliminare la concorrenza durante la corsa, nonché una colonna sonora originale firmata da CoLD SToRAGE, al secolo Tim Wright.

