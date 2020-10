Mars Horizon, il simulatore di agenzia spaziale, uscirà a novembre

Il publisher The Irregular Corporation e gli sviluppatori di Auroch Digital hanno annunciato che Mars Horizon, il videogioco sviluppato in collaborazione con la European Space Agency, sarà disponibile a partire dal 17 novembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

In Mars Horizon, i giocatori prenderanno il controllo di una vera e propria agenzia spaziale all’albe dell’età dell’esplorazione stellare. Bisognerà costruire strutture, gestire gli scienziati, e naturalmente ricercare i fondi necessari a mantenere in piedi il progetto spaziale che dovrà portare l’uomo sulla superficie del Pianeta Rosso. Non mancherà la necessità di competere con altre agenzie spaziali nazionali e internazionali, le quali avranno un obiettivo simile nella corsa alla conquista dello spazio.