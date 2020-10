Cliff Bleszinski potrebbe tornare a occuparsi di videogiochi

Sembra che le vecchie abitudini siano dure a morire, e questo vale anche per Cliff Bleszinski. Noto principalmente per il suo lavoro su Unreal e Gears of War, CliffyB aveva lasciato Epic Games per fondare il suo studio, Boss Key Productions, nel 2014. Ma la fortuna non aveva arriso a questo progetto: LawBreakers prima e Radical Heights poi furono fallimenti clamorosi, e Bleszinski ne rimase così scottato che decise di abbandonare per sempre il mondo dei videogiochi.

Nel suo ultimo post su Facebook, però, sembra che il game designer non voglia essere così drastico nel suo distacco dai videogiochi. Alla fine di una serie di riflessioni sul suo periodo a Boss Key Productions e su cosa è andato storto (“Il marketing [di LawBreakers è stato a dir poco insufficiente,” “lanciarlo su PS4 invece che su Xbox One è stato un errore, avevo già una fanbase su Xbox”), Cliff Bleszinski è tornato a parlare di un suo possibile coinvolgimento nello sviluppo di videogiochi.

“Ho questa voglia di tornare a darmi da fare e vedere se riesco a creare un gioco di piccola scala. Ho qualche idea in mente, quindi vedremo. In questi giorni ho riscoperto il mio amore per le piccole produzioni, e il successo di Fall Guys e Among Us mi fa crescere la speranza che non tutto abbia bisogno di essere un pazzo AAA che richiede quantità folli di crunch che rovina le famiglie e la salute mentale e ha 100 milioni di budget.[…] Giochi come [The Touryst, Minecraft] mi fanno sperare che un giorno potrei tornare nel business anche se lentamente e con cautela.”

Niente grandi progetti all’orizzonte per CliffyB, dunque. Vedremo cosa riserva il futuro al padre di Gears of War.