Strife: Veteran Edition arriverà su Switch a fine ottobre

Buone notizie per i fan dei classici anni ’90, dato che Strife: Veteran Edition arriverà su Nintendo Switch a partire dal 25 ottobre. A dare l’annuncio è stato Edward Richardson di Nightdive Studios, il publisher che già si è occupato della versione presente su Steam dal 2014. In un commento seguente, Richardson ha anche fatto sapere che il prezzo di Strife: Veteran Edition si aggirerà intorno ai 10€.

Basato sullo stesso motore di DOOM 3D, Strife si basava su un’ambientazione fantasy molto più accentuata, e con un mondo interconnesso tecnologicamente notevole per l’epoca. La Veteran Edition include anche alcune funzionalità previste ma non ultimate nel gioco originale, come la modalità multiplayer “Capture the Chalice”, la possibilità di segnare obiettivi sulla mappa e un’interfaccia speciale per il Torpedo.