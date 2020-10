Rocket League collabora con Ghostbusters per il suo evento di Halloween

Qualcosa di terrificante sta per arrivare nel campo da gioco di Rocket League, e no, non si tratta dell’abilità dei vostri compagni di squadra. Per l’evento di Halloween di quest’anno, infatti, Psyionix ha siglato una collaborazione con Ghostbusters, così da rendere ancora pià ectoplasmico questo tradizionale evento dedicato all’orrore e al raccappriccio (si, intendiamo oltre a quello che provate quando vedete quanti punti avete perso dopo l’ultima sconfitta). Per l’occasione, lo studio ha anche preparato un breve trailer.

Come da tradizione, insieme all’evento su Rocket League arriveranno anche una serie di sfide che, una volta completate, vi ricompenseranno con spettrali oggetti cosmetici a tema. Arriveranno anche due modalità di gioco speciali che rimarranno per la sola durata dell’evento, e cioè Haunted Heatseeker (Heatseeker, ma in una nuova arena infestata) e Spike Rush, che avrà luogo nelle varianti notturne delle arene.

L’evento Haunted Hallows avrà inizio oggi a partire dalle ore 18, e durerà fino al 2 novembre. Vi ricordiamo che Rocket League è disponibile gratuitamente sull’Epic Games Store.