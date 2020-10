Fallout 4: New Vegas, il mod si mostra con un nuovo trailer

È il decimo compleanno di New Vegas, e quale modo migliore di celebrare l’acclamato titolo di Obsidian che non con un nuovo trailer per Fallout 4: New Vegas, il mod che si propone di ricostruire l’esperienza originale in un motore più al passo con i tempi? A voi decidere se ci sono alternative migliori: noi intanto non possiamo che ammirare il lavoro fatto da questi appassionati (e goderci la musica).

Dite la verità, un po’ di nostalgia vi è venuta, eh? L’ambizione non manca di sicuro a questi ragazzi, visto che il Fallout 4: New Vegas non intende solo riportare l’esperienza originale ma anche ripristinare quel contenuto inizialmente previsto ma poi tagliato. Trattandosi di un progetto amatoriale, è difficile però sapere con precisione quando potremo finalmente metterci mano; noi di sicuro lo terremo ben d’occhio.