Call of Duty rivela l'evento di Halloween The Haunting of Verdansk

Poteva forse un evento dedicato al mese più mefistofelico dell’anno mancare su Call of Duty: Warzone e Modern Warfare? La risposta è no, e infatti Activision ha rivelato i suoi piani per Halloween e no, non implicano una tranquilla serata di fronte al caminetto. Sembra che qualche antico terrore si sia infatti impossessato della tranquilla cittadina di Verdansk, e toccherà ai nostri operatori averci a che fare. E a quanto pare a tormentarci arriveranno anche due volti ben noti.

Stiamo ovviamente parlando degli antagonisti di Saw l’Enigmista e di Texas Chainsaw Massacre: nel corso di questo evento, infatti, potremo acquistare i loro bundle e decidere di terrificare i nostri avversari nei panni di Billy o di Leatherface. Ma non è finita qui: nella nuova modalità Zombie Royale, ordate di zombie arriveranno a rendere le nostre tradizionali sfide all’ultimo sopravvissuto ancora più letali, e gli operatori eliminati torneranno in vita animati da oscuri poteri e un’insaziabile voglia di rifarsi su chi li ha spediti verso l’eterno tormento.

The Haunting of Verdansk arriverà su Call of Duty: Warzone e Modern Warfare il 20 ottobre, e durerà fino al 3 novembre.