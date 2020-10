Yakuza: Like a Dragon, l'ultimo trailer mostra la Next Generation of Yakuza

Casomai ve lo foste perso, Yakuza: Like a Dragon arriverà anche su console next gen. Se ve lo siete perso, nessun problema, perché l’ultimo trailer prodotto da Ryu Ga Gotoku Studio serve proprio a mostrarvi tutto ciò che potrete aspettarvi dalla prossima generazione di Yakuza. Com’è prevedibile, il trailer si concentra prevalentemente su Xbox Series X e Series S, dato che il settimo capitolo della serie sarà disponibile sulle console Microsoft al lancio, mentre gli utenti PlayStation 5 dovranno aspettare il 21 marzo 2021.

Comunque, non crediate che ci andremo leggeri con Yakuza: Like a Dragon: già sappiamo che in sede di recensione l’intelligenza artificiale delle aragoste sarà sottoposta ad attentissimo scrutinio. E sì, ci occuperemo anche del resto del gioco, non preoccupatevi, ma prima le cose importanti. Se intanto siete dubbiosi del fatto che Yakuza abbia deciso di passare al combattimento a turni, forse la nostra anteprima potrà tranquillizzarvi.