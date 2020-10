Assassin's Creed Valhalla riceverà due espansioni post-lancio

Ubisoft ha delineato il piano di supporto post-lancio di Assassin’s Creed Valhalla, rivelando che l’action RPG a tema norreno riceverà ben due espansioni nei mesi successivi alla pubblicazione del gioco.

Come già accaduto nei casi di Origins e Odyssey, anche Assassin’s Creed Valhalla riceverà due DLC di grandi dimensioni. Il primo verrà pubblicato nel corso della primavera del 2021 e porterà i giocatori in Irlanda, dove dovranno combattere un culto druidico noto come i Figli di Danu. La seconda espansione, invece, arriverà nell’estate dello stesso anno e sarà ambientata in Francia durante l’assedio di Parigi da parte delle forze vichinghe. Entrambe le espansioni saranno incluse nel Season Pass, che porterà con sé anche una quest esclusiva denominata “La leggenda di Beowulf”.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti gratuiti, questi includeranno l’ormai consueto Discovery Tour e una serie di nuove quest, equipaggiamento e abilità per il protagonista Eivor.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Stadia, mentre il 19 novembre approderà su PS5.