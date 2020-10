GOG regala Europa Universalis II per un tempo limitato

In occasione della tornata di sconti a tema Paradox Interactive, GOG ha deciso di regalare a tutti gli utenti della piattaforma una copia di Europa Universalis II.

La promozione è valida per un periodo limitato, dunque c’è tempo solo fino alle 15:00 di sabato 24 ottobre per riscattare la propria copia del gioco. Per farlo basta dirigersi sulla pagina del prodotto e seguire le istruzioni ivi riportate.

Anche gli sconti sui giochi Paradox Interactive termineranno sabato alla stessa ora: tra i giochi in saldo troviamo molti altri grand strategy della compagnia svedese, tra cui il fantascientifico Stellaris o i vari Hearts of Iron. L’elenco completo dei titoli in promozione è consultabile seguendo questo collegamento.

