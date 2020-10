Thronebreaker ora supporta il cross-save tra PC e Switch

CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Thronebreaker: The Witcher Tales che introduce, tra le altre novità, la funzionalità di cross-save tra le versioni PC e Switch.

Ciò significa che i possessori del gioco sulla piattaforma Nintendo potranno trasferire e condividere i salvataggi con le versioni PC del gioco, sia nel caso si possegga Thronebreker su GOG che su Steam. La feature si appoggia alla piattaforma di cloud saving della stessa compagnia polacca, e purtroppo non si estende anche alle versioni per PS4 e Xbox One.

