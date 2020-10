Immortals Fenyx Rising: in arrivo una demo, ma solo su Stadia

Ubisoft e Google hanno fatto sapere che a brevissimo verrà diffusa una demo di Immortals: Fenyx Rising, tuttavia questa sarà disponibile solo su Stadia.

Gli utenti della piattaforma di streaming potranno così provare in anteprima l’action open-world sviluppato da Ubisoft Quebec, ma soltanto per un giorno. La versione dimostrativa, infatti, sarà disponibile solamente nella giornata di domani, giovedì 22 ottobre.

Vi ricordiamo, infine, che Immortals: Fenyx Rising sarà disponibile dal 3 dicembre non solo su Stadia, ma anche su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

