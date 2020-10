Pumpkin Jack si prepara al lancio con un nuovo trailer

Headup Games ha pubblicato il trailer di lancio di Pumpkin Jack, un simpatico platform tridimensionale a tinte action sviluppato da Nicolas Meyssonnier.

Nel gioco prenderemo il controllo di Jack, il signore delle zucche, in missione per conto del Diavolo al fine di annientare il Bene una volta per tutte. Per sopravvivere alle terrificanti creature che popolano i livelli bisognerà presto imparare a padroneggiare l’arte delle combo d’attacco; schivare e coordinarsi è necessario negli scontri all’ultimo sangue. Non mancherà la possibilità di sbloccare nuove armi e abilità. Saranno poi presenti anche dei puzzle basati sulla fisica da superare per raggiungere i titoli di coda.

Pumpkin Jack sarà disponibile su PC, Xbox One e Nintendo Switch dal prossimo 23 ottobre.