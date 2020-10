The Sims 4: l'espansione Oasi Innevata uscirà a novembre

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato la data di uscita di Oasi Innevata, il decimo Expansion Pack di The Sims 4 in arrivo il prossimo 13 novembre su PC e Mac tramite Origin, nonché su PS4 e Xbox One.

L’espansione introdurrà la nuova location del Monte Komorebi. Si tratta di una location perfetta per i Sims che cercano una fuga dalla vita quotidiana o la casa dei propri sogni. Il mondo, di ispirazione giapponese, offre numerose attività per far divertire i Sims, dal relax nelle terme onsens di montagna alla meditazione con passeggiate mindfulness e non solo: è possibile mettere alla prova i propri limiti con attività sportive entusiasmanti e talvolta pericolose come lo sci, lo snowboard e l’arrampicata su roccia.

“Il team di The Sims esplora costantemente nuovi modi per far giocare i fan con la vita e The Sims 4 Oasi Innevata offrirà loro la libertà di scegliere le proprie avventure nel nuovo mondo del Monte Komorebi“, ha dichiarato Graham Nardone, producer di The Sims 4 Oasi Innevata. “Ognuno ha la sua idea della vacanza perfetta e, sia che i Sims vogliano scendere sulle piste e intraprendere audaci escursioni in montagna, sia che preferiscano rilassarsi con gite panoramiche e dedicarsi a una giornata di relax, o costruire la loro nuova casa dei sogni, questo expansion pack offrirà un grande divertimento per tutti.”

Il Monte Komorebi, primo mondo di The Sims 4 che introduce sia case residenziali che alloggi in affitto per vacanzieri, offrirà tre nuovi quartieri ai Sims, per poter vivere la vacanza dei sogni o trasformare la meta invernale nella propria casa. Inoltre, l’espansione introduce nuove funzionalità “Stili di vita” e “Sentimenti”, aggiungendo più profondità alle personalità e alle relazioni dei Sims. Per la prima volta saranno presenti fino a 16 stili di vita che si manifesteranno in risposta alle azioni e alle abitudini di un Sim, cambiando i suoi comportamenti in modo significativo.

Segnaliamo, infine, che l’expansion pack The Sims 4 Oasi Innevata sarà disponibile al prezzo di € 39,99.