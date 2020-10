Destiny 2: Oltre la Luce, ecco il trailer della storia

Non manca molto al prossimo capitolo della storia dei Guardiani, e per stuzzicare l’appetito Bungie ha deciso di darci un’anteprima di quale minaccia attenderà i nostri eroi in Destiny 2: Oltre la Luce. Sembra che sulla luna di Europa un ruolo di primo piano avranno i Caduti, e che a quanto pare non saremo gli unici a poter brandire il raggelante potere della Stasi.

Ricordiamo che, oltre a una nuova area e nuovo equipaggiamento, questa espansione per il looter shooter di Bungie includerà anche nuove sottoclassi per Cacciatori, Stregoni e Titani. Inoltre, buona parte del contenuto Year 1 finirà in soffitta: potete trovare qui una panoramica degli oggetti e attività che non saranno più disponibili. Destiny 2: Oltre la Luce lancerà il 10 novembre su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X, e al lancio su PS5.