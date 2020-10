Frost Giant Studios: lo studio dei veterani Blizzard si dedicherà agli RTS

Nella serata di ieri un nuovo studio ha fatto parlare di sè, e se siete fan degli RTS farete meglio a tenerli d’occchio. Stiamo parlando di Frost Giant Studios, che ha riunito sotto la sua bandiera numerosi veterani Blizzard, e sono in particolare presenti numero nomi che in passato si sono occupati di Warcraft e StarCraft: ci sono ad esempio Tim Morten (production designer di StarCraft II) e Tim Campbell, campaign designer di The Frozen Throne. Non sorprendentemente, visto il background, lo studio ha già promesso che il loro campo di specializzazione sarà quello degli RTS, e di sicuro l’ambizione non gli manca, vista la scritta “Real-Time Strategy Returns” in cima al sito (motto che, va detto, ricordato un pochino quell’RTS is back usato in altra sede).



In fondo alla pagina, invece, possiamo notare un nome illustre fra i finanziatori: sembra a credere in questo progetto sia anche Riot Games, la compagnia dietro a League of Legends e, più di recente, altri titoli come Legends of Runeterra e Valorant. Sembra quasi ironico che proprio Riot, diventata famosa grazie a un genere spesso accusato di aver portato alla “morte” degli RTS, sia dietro a questo progetto; ma in ogni caso, noi aspetteremo ansiosi di vedere cos’hanno in serbo quelli di Frost Giant Studios.