Sucker Punch potrebbe avere in mente un sequel di Ghost of Tsushima

Visto il successo di Ghost of Tsushima, non sarebbe per niente soprendente l’interesse di Sucker Punch per un seguito del suo acclamato titolo. Le ultime offerte di lavoro, però, sembrano spingere proprio in questa direzione: sotto l’apertura per una posizione da Narrative Writer, si legge infatti che lo sviluppatore americano è alla ricerca di qualcuno “che si unisca al nostro team di scrittori e aiuti a creare contenuto emozionante per i nostro prossimi progetti.” A indicare nello specifico progetti legati a Ghost of Tsushima, sono poi i requisiti, che domandano “volontà di scrivere storie ambientate nel Giappone feudale” o, meglio ancora “conoscenza della storia del Giappone feudale.” Raccomandazioni simili appaiono anche nell’offerta di lavoro per un Associate Outsource Artist.

Ovviamente, non va dato per scontato si tratti di un seguito; potrebbe anche trattarsi di un’ulteriore espansione per Ghost of Tsushima, dopo l’arrivo di Legends (a proposito della quale abbiamo fatto una bella chiacchierata con Nate Fox e Darren Bridges). Comunque vadano le cose, sembra che il futuro riservi altre buone novità per i fan del Giappone feudale di Sucker Punch.