Borderlands 3: rivelate le nuove abilità di Amara e Fl4k

Come annunciato pochi giorni addietro, sono in arrivo interessanti novità per i quattro Guardiani della Cripta protagonisti di Borderlands 3. Con il Season Pass 2, Moze, Zane, Fl4k e Amara vedranno aumentare il loro conteggio di alberi delle abilità, che passeranno da tre a quattro. E nel corso della sua ultima diretta, Gearbox ha rivelato quali saranno i nuovo giocattoli in arrivo per i fan di Amara e di Fl4k.

Come dettagliato nel post di presentazione, sembra che la nuova specializzazione di Amara (“Illuminazione”) sarà come tradizione del personaggio incentrata sul danno elementale, anche se questa volta l’elemento centrale sarà il ghiaccio. Ma questo nuovo ramo porta anche buone novità per chi potrebbe essere rimasto deluso dalla specializzazione corpo a corpo della Sirena, generalmente considerata la più debole delle tre disponibili originariamente. Il ramo Illuminazione, infatti, include molte abilità che aumentano il danno inflitto in corpo a corpo – il che si sposa a nozze con l’effetto di congelamento, che aumenta il danno corpo a corpo ricevuto dal bersaglio.

Per quanto riguarda Fl4k, invece, il suo ramo Piazzatrappole sembra concentrarsi prevalentemente sul maggior controllo del campo di battaglia grazie alla Trappola Gravitazionale, oltre a tutta una serie di potenziamenti dedicati al suo animaletto da compagnia. Come nel caso di Amara, sembra che anche per quanto riguarda Fl4k Gearbox si sia principalmente concentrata sulle specializzazioni considerate meno efficienti. Ah, e il suo nuovo robottino da compagnia è un mini caricatore Hyperion.

La prima parte del Season Pass 2, Designer’s Cut, sarà disponibile a partire dal 10 novembre. Ricordiamo che Borderlands 3 arriverà anche su console di prossima generazione.