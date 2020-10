Beyond The Wire entra in Early Access su Steam

Se Battlefield 1 ha lasciato in voi una discreta voglia di giochi ambientati nella Prima Guerra Mondiale, e titoli come Tannenberg non sono bastati ad accontentarvi, una nuova proposta sta per stuzzicare il vostro appetito. Entrerà infatti oggi in Early Access su Steam Beyond The Wire, un interessante sparatutto sviluppato da Redstone Interactive e pubblicato da Offworld Industries. Quest’ultimo è nome noto fra i fan degli sparatutto simulativi, dato che è il nome dietro Squad e Post Scriptum, entrambi apprezzati FPS. E, a giudicare dal trailer, sembra proprio che anche Beyond The Wire utilizzerà lo stesso motore grafico.

Tre le fazioni presenti in questa versione del gioco: francesii, tedeschi e americani. Se vi sembra un po’ bizzarra la presenza del corpo di spedizione americano – che, per i non storiofili, si unì alla guerra solo nel 1917 – la risposta può essere trovata nel fatto che includerli significava poter implementare soluzioni tecnologicamente interessanti; immaginiamo che anche l’appeal per il pubblico americano non abbia giocato un ruolo di secondo piano. Beyond The Wire supporterà combattimenti fino a 100 giocatori; per quanto riguarda la data di lancio, Redstone non esclude che potrebbe essere il 2022.