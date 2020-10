Lucca Changes: domani la presentazione ufficiale del programma

Se siete ansiosi di scoprire il programma finale di Lucca Changes, tranquillizzatevi perché non manca ormai molto. La presentazione ufficiale avverrà infatti nella giornata di domani (22 ottobre), alle ore 11:30, e potrete seguirla in diretta sulle pagine YouTube, Twitch, e Facebook dell’evento. Già qualche notizia in merito era trapelata nei giorni scorsi – avevamo segnalato, in particolare, l’incontro con Roberto Recchioni – ma quella che sarà presentata domani sarà la versione definitiva. Ricordiamo che la kermesse emiliana coinvolgerà in prima linea anche noi di The Games Machine, che ci occuperemo direttamente dei contenuti e delle novità riguardanti i videogiochi. Per maggiori informazioni in merito, assicuratevi di tenere d’occhio il nostro sito e le nostre pagine social nei prossimi giorni.

